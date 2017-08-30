Держава запропонує українцям житло в лізинг

Кабінет міністрів України дозволив Державній іпотечній установі (ДІУ) надавати житлову нерухомість громадянам України у фінансовий лізинг (оренда з правом викупу предмета лізингу наприкінці терміну - УНІАН).

Читайте такожУ Києві незначно подешевшало житло

Як повідомила прес-служба ДІУ, відповідну постанову № 616 Уряд ухвалив на своєму засіданні 18 серпня 2017 року.

«З метою впорядкування та розширення предмета діяльності Державної іпотечної установи уряд вніс зміни до статуту ДІУ. Зокрема, ДІУ отримає можливість для впровадження програми забезпечення житлом громадян України на умовах фінансового лізингу», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що основними перевагами механізму фінансового лізингу є відсутність першого внеску за житло та отримання можливості проживання в квартирі відразу після укладання лізингової угоди з ДІУ.

Згідно з повідомленням, джерелами фінансування програми фінансового лізингу будуть фінансові ресурси, залучені під державну гарантію, передбачену державним бюджетом України на 2017 рік.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

Фінансовий лізинг - це оренда з правом викупу предмета лізингу наприкінці терміну. Головна відмінність від кредиту полягає в тому, що лізинг має спрощену процедуру оформлення для клієнта (реєстрацію, страхування тощо здійснює лізингова компанія) і певні податкові пільги для юридичних осіб. Для отримання лізингового фінансування не потрібно оформлення застави, оскільки предмет лізингу належить лізинговій компанії, а право власності переходить до клієнта після повної виплати лізингових платежів.