У Мінсоцполітики нагадали про закінчення терміну подачі заяв для отримання грошової компенсації за зекономлені субсидії

Завтра, 31 серпня - останній день подачі заяв на монетизацію частини невикористаних сум субсидій, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова директора департаменту державної соціальної допомоги Віталія Музиченка.

«Громадяни мають можливість на підставі заяви отримати компенсацію за зекономлені енергоресурси в певних межах: електричне опалення - еквівалент вартості 150 кВт електроенергії та індивідуальне газове опалення - еквівалент вартості 100 кубометрів природного газу. Цим правом на сьогодні вже скористалися 1,6 млн домогосподарств. Всі ті, хто ним ще не скористався, мають час на подачу відповідної заяви до 31 серпня включно», - цитує прес-служба Музиченка.

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У прес-службі зазначили, що цього року з ініціативи уряду вперше передбачено можливість монетизації частини невикористаних сум субсидій за минулий опалювальний період. У цілому під зазначену програму підпадають 2 мільйони домогосподарств.

Як повідомляв УНІАН, за словами Музиченка,монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг передбачає разові виплати субсідіантам за економію електроенергії та газу в розмірі до 135 грн і 700 грн відповідно.

За даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 млрд грн, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.