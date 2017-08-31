СЕТАМ виставив на торги найбільший за свою історію підприємства лот
Держпідприємство "СЕТАМ" виставило на продаж права вимоги торгового центру "Атмосфера" і готельного центру Ramada Encore Kiev за 1,9 мільярда гривень.
Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) виставило на продаж права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, заставою за якими є столичного торговельно-розважальний центр "Атмосфера" та адміністративно-готельний центр Ramada Encore Kiev.
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Як повідомила прес-служба підприємства, аукціон призначений на 18 вересня, а стартова ціна лота становить 1,9 мільярда гривень.
Згідно з повідомленням, заставою за даними договорами визначено адміністративно-готельний центр Ramada Encore Kiev площею 39 589,8 квадратних метрів. за адресою Столичне шосе, 103, торгово-розважальний центр "Атмосфера" з паркінгом площею 48 475,3 млн. квадратних метрів. за адресою Столичне шосе, 103, офісний будинок по вул. Володимирський узвіз, 4 в Києві, 40 земельних ділянок загальною площею 97,51 га в смт Козин (Київська область) і дворівнева автостоянка площею 17,5 тисячі квадратних метрів по Столичному шосе, 103 у Києві.
"Цей лот є найбільшим за всю історію підприємства. Аукціон на таку суму свідчить про високий рівень довіри клієнтів, інвесторів і банків до "СЕТАМ", - цитує прес-служба генерального директора відомства Віктора Вишнева.
У прес-службі зазначили, що гарантійний внесок становить 97,894 мільйона гривень.
Як повідомляв УНІАН, "СЕТАМ" – електронний майданчик для проведення торгів майном, арештованого Державною виконавчою службою України. Підприємство працює з 26 жовтня 2015 року.
Довідка УНІАН. У 2012 році американська компанія Wyndham Hotel Group відкрила в столиці свій найбільший готель класу "три зірки плюс" вартістю близько 520 мільйонів гривень під брендом Ramada Encore у складі багатофункціонального комплексу "Домосфера".
Під час відкриття готелю операційний директор групи компаній DeVision, яка виступає девелопером проекту, Олег Пономарьов заявив, що окупність проекту становить сім-вісім років.
Ramada Encore Kiev висотою в 22 поверхи загальною площею 25,35 тисячі квадратних метрів розрахована на 264 номери і 58 апартаментів (клас "п'ять зірок"). В її інфраструктуру входять конференц-центр загальною площею 1,2 тисячі квадратних метрів на сім залів, два фітнес-центру, ресторан італійської кухні La Moda, два бари, а також дворівневий паркінг на 515 місць.