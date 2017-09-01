У столиці продовжує дешевшати житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилася на 0,3% – до 23,195 тисячі гривень/квадратний метр, в порівнянні з серпнем 2016 року ціна знизилася на 1,1%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку зниження вартості квартир спостерігалося у преміум-класі – на 0,6%, до 46,042 тисячі гривень/квадратних метрів, економ-класі – на 0,5%, до 16,677 тисячі гривень/квадратний метр і комфорт-класі – на 0,5%, до 21,642 тисячі гривень/квадратний метр, а зросли ціни квартир бізнес-класу - на 1,1%, до 31,075 тисячі гривень/квадратний метр.

Найбільш відчутно знизилися ціни на квартири в Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах столиці – на 1,8%, 1,5% і 1,4% відповідно, в той час як вартість квартир в деяких районах зросла. Так, у Подільському і Солом'янському районах ціна зросла - на 0,9% і 0,8% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 68 операторів в 180 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 33% і комфорт-класу – 30%. На новобудови бізнес-класу припадало 26%, а преміум-класу – 13% від загальної кількості.

При цьому в серпні були припинені або припинені продажі квартир у трьох новобудовах.

Також середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в серпні 2017 року зменшилася на 1,5% порівняно з липнем і становить 32,128 тисячі гривень/квадратний метр, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,1%, – до 1250 доларів/квадратний метр.

При цьому повідомляється, що з серпня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 7,9%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 8,7%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з липнем зменшилася на 1,5%, в дешевому – також на 1,5%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,1%.

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Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 4-кімнатні квартири – на 1,7%, до 35,836 тисячі гривень/квадратний метр і 3-кімнатні - на 1,7%, до 35,512 тисячі гривень/квадратний метр. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зменшилася на 1,1%, до 33,109 тисячі гривень/квадратний метр, 1-кімнатних – на 1,6%, до 29,677 тисячі гривень/квадратний метр зросли ціни квартир бізнес-класу - на 1,1%, до 31,075 тисячі гривень/квадратний метр.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в серпні 2017 року порівняно з липнем зменшилася на 2% і склало 19,629 тисячі об'єктів.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в липні 2017 року порівняно з червнем знизилася на 0,4% – до 23,202 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з липнем 2016 року ціна знизилася на 2,8%.

При цьому середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в липні 2017 року зменшилася на 0,2% порівняно з червнем і становила 32,623 тисячі гривень/квадратний метр, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,02%, – до 1251 долар/квадратний метр.