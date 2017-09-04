Названа загальна вартість всієї нерухомості у світі - дослідження
Сукупна вартість всієї комерційної та житлової нерухомості світу становить 200 трильйонів доларів.
Сукупна вартість всієї комерційної та житлової нерухомості світу становить 200 трильйонів доларів. Більше 70 відсотків (141,5 трильйона доларів) від цієї суми припадає на десять країн. Про це повідомляється в прес-релізі компанії Savills, як пише "Лента.ру".
Перше місце рейтингу посів Китай, всі будівлі якого коштують 42,7 трильйона доларів. Другу сходинку отримали США (42,1 трильйона доларів). Загальна вартість нерухомості в Китаї і США дорівнює 84,8 трильйона доларів, що становить 42 відсотки від вартості всієї нерухомості світу.
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Японія, Великобританія, Індія, Німеччина, Франція, Бразилія, Італія і Росія замикають список. На ці держави припадає 28 відсотків всієї вартості світової нерухомості (56,8 трильйона доларів).
При цьому всі житлові будівлі в світі коштують разом 168,5 трильйона доларів (84 відсотки від загальної вартості).