Названа загальна вартість всієї нерухомості у світі - дослідження

Сукупна вартість всієї комерційної та житлової нерухомості світу становить 200 трильйонів доларів. Більше 70 відсотків (141,5 трильйона доларів) від цієї суми припадає на десять країн. Про це повідомляється в прес-релізі компанії Savills, як пише "Лента.ру".

Перше місце рейтингу посів Китай, всі будівлі якого коштують 42,7 трильйона доларів. Другу сходинку отримали США (42,1 трильйона доларів). Загальна вартість нерухомості в Китаї і США дорівнює 84,8 трильйона доларів, що становить 42 відсотки від вартості всієї нерухомості світу.

Читайте такожУ столиці продовжує дешевшати житло

Японія, Великобританія, Індія, Німеччина, Франція, Бразилія, Італія і Росія замикають список. На ці держави припадає 28 відсотків всієї вартості світової нерухомості (56,8 трильйона доларів).

При цьому всі житлові будівлі в світі коштують разом 168,5 трильйона доларів (84 відсотки від загальної вартості).