ОСББ залучили в 10 разів більше кредитів на утеплення будинків, ніж роком раніше

Організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) в серпні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшили обсяг залучених кредитних коштів на утеплення багатоквартирних будинків в 10 разів – до рекордної суми в 32 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

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"Вперше за всю історію програми в серпні 133 ОСББ залучили 32 мільйона гривень "теплих" кредитів. Це в 10 разів більше, ніж у серпні 2016 року, коли ОСББ взяли в банках 3,2 мільйона гривень на утеплення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом у серпні було залучено 400 мільйонів гривень на утеплення. Найбільша сума коштів - 360 мільйонів гривень - залучена в секторі індивідуального житла. Ще 10,4 мільйона гривень взяті для встановлення твердопаливних котлів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів заклав у держбюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з фінансування населенню "теплих" кредитів, тоді як у 2016 році на це було виділено 900 мільйонів гривень. У другій половині 2017 року на цю програму було додатково направлено ще 400 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання та матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання та матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населе