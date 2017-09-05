В Україні побудують 100 гуртожитків для військових за 1 мільярд гривень
14:16, 05 вересня 2017Нерухомість
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Міністр оборони Полторак затвердив план фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.
Ілюстрація REUTERS
Міністр оборони Степан Полторак затвердив план фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Декілька хвилин тому затвердив План фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників по різним регіонам України. Один мільярд гривень бюджетних коштів передбачено під будівництво 100 гуртожитків для українських військових", - написав він.
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