В Україні побудують 100 гуртожитків для військових за 1 мільярд гривень

Міністр оборони Степан Полторак затвердив план фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.

Читайте такожТурчинов розповів про оборонний бюджет-2018: становитиме не менше 5% ВВП

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Декілька хвилин тому затвердив План фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників по різним регіонам України. Один мільярд гривень бюджетних коштів передбачено під будівництво 100 гуртожитків для українських військових", - написав він.