В Україні побудують 100 гуртожитків для військових за 1 мільярд гривень

14:16, 05 вересня 2017
Нерухомість
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Міністр оборони Полторак затвердив план фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.

Ілюстрація REUTERS

Міністр оборони Степан Полторак затвердив план фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Декілька хвилин тому затвердив План фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників по різним регіонам України. Один мільярд гривень бюджетних коштів передбачено під будівництво 100 гуртожитків для українських військових", - написав він.

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Теги: #гуртожитки для військових#житло для військових