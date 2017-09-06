Україна готова до опалювального сезону майже на 96% - Зубко

Готовність житлово-комунального господарства України до опалювального сезону 2017/2018 років становить 95,6%, повідомив у ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

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"Загальний стан готовності по Україні становить 95,6%, за станом на 6 вересня", - сказав Зубко, додавши, що станом на 15 вересня всі області України мають бути готові до опалювального сезону на 100%.

Він також повідомив, що в ряді регіонів темпи підготовки до опалювального періоду повинні бути прискорені. "Це Тернопільська, Черкаська, місто Київ, Чернігівська, Львівська, де необхідно прискорити процес", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна до початку опалювального сезону 2017/2018 років накопичить в підземних сховищах природного газу близько 16 мільярдів кубометрів "блакитного" палива.

При підготовці до опалювального періоду 2016/2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичення 17 мільярдів кубометрів газу, тоді як керівництво "Нафтогазу України" запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016/2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів і завершила сезон з 8,4 мільярда кубометрів.