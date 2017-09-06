Кабмін виділив на підготовку до опалювального сезону рекордні 9 мільярдів
На підготовку до опалювального сезону виділили рекордні 9 мільярдів гривень проти 7,2 мільярда минулого року.
Уряд виділив на підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років 9 мільярдів гривень. Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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"Завдяки реформі фінансової децентралізації та підтримки місцевого самоврядування в цьому році виділено рекордні 9 мільярдів гривень, а минулого року було 7,2 мільярда гривень на підготовку країни до опалювального сезону. Кошти на місця ми вже передали", - сказав прем'єр-міністр.
За його словами, якісною підготовкою до опалювального сезону буде готовність регіону до 1 жовтня.
Як повідомляв УНІАН, готовність житлово-комунального господарства України до опалювального сезону 2017/2018 років становить 95,6%.