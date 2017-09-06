Гройсман обіцяє "гідний" початок та проходження опалювального сезону

Україна гідно почне і пройде опалювальний період 2017-2018 років, оскільки наша країна має достатні запаси природного газу та забезпечить постачання споживачів тепловою та електричною енергією. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Я хочу ще раз підкреслити, можливо, для панікерів або тих, хто хоче, щоб в Україні був перманентний хаос – ми гідно почнемо і пройдемо черговий опалювальний період. Ми маємо достатньо запасів газу, у нас все буде нормально з електроенергією, у нас все має бути нормально з теплом в оселях українців", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що Україна до початку опалювального сезону 2017/2018 років накопичить у підземних сховищах природного газу близько 17млрд куб. м «блакитного» палива.

При підготовці до опалювального періоду 2016/2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності накопичити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016/2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон із 8,4 млрд куб. м.