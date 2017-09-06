У Києві хочуть знову підняти тарифи на холодну воду

Комунальне підприємство "Київводоканал" пропонує підвищити тариф на водопостачання в багатоквартирних будинках з 2018 року до 9,474 гривні за 1 кубометр, а також на водовідведення - до 8,995 гривні за 1 кубометр, говориться на сайті компанії.

Читайте такожДержстат підрахував мільярдні борги українців за комунальні послуги

Зазначається, що необхідність зміни тарифів викликана високим ступенем зносу основних фондів "Київводоканалу", яка становить близько 80%, що призводить до підвищення аварійності в мережах.

Як повідомлялося, в травні 2017 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, встановила тариф на водопостачання і водовідведення для Київводоканалу" на рівні 15,8 гривні за кубометр.