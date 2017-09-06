Рівень розрахунків населення за компослуги становить 112% - Зубко

Рівень розрахунків населення за надані комунальні послуги становить 112%, повідомив у ході засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

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"Є області, які мають нижчі показники за розрахунками, але загалом ситуація на Україні – українці заплатили за комунальні послуги більше, ніж спожили в 2017 році", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, у липні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 4,2 мільярда гривень, що становить 124,1% нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати спостерігався в Харківській, Київській і Чернігівській областях (161,9%, 157,4% і 151,8% відповідно), а найнижчий – у Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях (84,5%, 85,5% і 93% відповідно).