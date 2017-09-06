Теплокомуненерго заборгували за газ 21 мільярд гривень

Загальна заборгованість регіональних теплопостачальних компаній (теплокомуненерго) за спожитий газ скоротилася з початку 2017 року на 22% - до 21 млрд грн, повідомив на засіданні уряду віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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«Якщо подивитися на борг станом на 1 січня 2017 року - 27 млрд грн, то сьогодні він становить 21 млрд грн. Це означає, що є позитивна динаміка за розрахунками», - сказав Зубко.

Він зазначив, що підприємства теплокомуненерго не тільки повністю розрахувалися за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2016/2017 років, а й виплачують борги попередніх періодів.

«За цей опалювальний сезон компанії теплокомуненерго спожили на 19 млрд грн газу, а заплатили за опалювальний період - 25 млрд грн. Це означає, що, заплативши і за той газ, який спожили в цьому році, компанії розраховуються за борги минулих років», - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», сумарна заборгованість за поставлений газ з боку підприємств-споживачів станом на 29 серпня становила 29 млрд грн. При цьому 79% цієї суми (22,8 млрд грн) - це борги теплокомуненерго і теплоелектроцентралей. За даними держхолдингу, з 22 по 29 серпня ця заборгованість знизилася на 1,2 млрд грн (4,8%).