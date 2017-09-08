У Мінрегіоні прокоментували скандальну забудову колишнього Сінного ринку в Києві

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) створило робочу групу для вирішення проблеми скандальної забудови в Києві земельної ділянки колишнього Сінного ринку на вул. Бульварно-Кудрявській, 17.

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Про це на запитання УНІАН про ситуацію із забудовою Сінного ринку повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

«Шлях до з'ясування законності будівництва – це суд. Будь-хто може звернутися до суду. Хоча це не наш обов'язок, адже децентралізація передає повноваження і функції контролю на місця, але ми створили робочу групу, майданчик для переговорів у міністерстві з 10 об'єктів у Києві. У цю групу залучені працівники правоохоронних органів, КМДА, міністерства та представники громадськості. Зараз всі документи обробляються, які покажуть, які є підстави вважати законною цю забудову. Потім буде прийнято рішення судом або місцевою владою», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що адміністративне втручання з боку влади тільки погіршить ситуацію.

«Я вважаю, що цей шлях ми повинні пройти. Адже будь-яке адміністративне втручання призводить до того, що забудовник звертається в суд і легалізує свою забудову», - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2004 року згідно з рішенням Київради компанія «Фірма «Ферро» та «Сінний ринок» отримали в оренду на 10 років земельну ділянку на вул. Бульварно-Кудрявській, 17 (до 2016 року – вул. Воровського) для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісно-житлового центру з підземним паркінгом та знесення існуючих будівель.

Головне управління Національної поліції в Києві у квітні 2016 року відкрило кримінальне провадження щодо відчуження земельної ділянки на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, за попередньою кваліфікацією «службова недбалість» (ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України).

20 вересня 2016 року Голосіївський районний суд міста Києва наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього Сінного ринку.

У липні цього року держсекретар Мінрегіону Максим Малашкин заявив, що противники забудови в Києві земельної ділянки колишнього Сінного ринку повинні звертатися в суд.