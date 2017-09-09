Цього року військовослужбовці Нацгвардії отримають понад 450 квартир - президент
Також, за словами президента, змінено порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.
Президент України Петро Порошенко повідомив, що протягом 2017 року військовослужбовці Національної гвардії отримають понад 450 квартир.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час зустрічі з військовослужбовцями 8-го полку оперативного призначення Нацгвардії у Вінницькій області.
Він нагадав про збільшення розмірів доплат військовослужбовцям Збройних сил України за участь в антитерористичній операції.
"Значно підвищена грошова доплата за перебування в зоні АТО, останнє підвищення за моїм наказом було зроблено в серпні поточного року. Вже на першій лінії (оборони) український воїн отримує 10 тисяч гривень доплати", - зазначив він.
"На ваших очах, подивіться, як покращується матеріально-технічне забезпечення... Подивіться зараз, яка сучасна броньована техніка, гарне і якісне озброєння, абсолютно нове речове, харчове, медичне забезпечення", - сказав президент.
Також, за його словами, змінено порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.
"За моїм дорученням, згідно з планом реформування військових формувань, у повній відповідності зі стандартами НАТО, підготовлений проект постанови, який змінить нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Я хочу подякувати уряд, що 30 серпня ці мої пропозиції були підтримані, і він набув чинності", - сказав президент.