Киянам повернули гроші за неякісні компослуги

Комунальні керуючі компанії, які надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, перерахували в квитанціях оплату за ненадані або неякісно надані комунальні послуги мешканцям Києва на суму 4,52 мільйона гривень.

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Про це повідомив начальник Управління (інспекції) самоврядного контролю Київської міської державної адміністрації КМДА Станіслав Москалевський.

"Перерахунок за неякісно надані послуги з боку житлово-експлуатаційних організацій, які обслуговують житлові будинки комунальної форми власності, склав 4,5 мільйона гривень. Інспекція проводила перевірки протягом серпня - початку вересня і виявляла факти не надання послуг. Найбільш популярними порушеннями були відсутність поливання дворів і газонів, відсутність прибирання сходової клітки, а також обслуговування ліфтів. Були скарги на прибирання прибудинкових територій", - сказав він, додавши, що перерахунок отримали 482 тисяч квартир.

Москалевський зазначив, що кожен споживач може сам скласти акт претензій або поскаржитися в спеціальні служби.

"У споживача є можливість захистити свої права. Кожен споживач може в разі виявлення не надання послуг скласти акт претензій, викликати виконавця послуг, і на підставі цього домагатися перерахунку. У серпні ми самі виявляли порушення, складали акти претензій за скаргами мешканців, які надсилалися до служби 15-51 і 15-57. У нас є достатньо інструментів, щоб зрозуміти в якому ЖЕКу не надається та чи інша послуга", - сказав він.

Москалевський зазначив, що механізм обрання уповноваженої особи дозволить людям легше контролювати надання послуг.

"В майбутньому ми сподіваємося, що в кожному будинку з'явиться уповноважену особу, яка буде контролювати надання послуг. На даний момент таких осіб близько 500, перерахували 4,5 мільйона грнивень", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Києві підвищилися в 1,5 - 2 рази тарифи на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій. Міська влада заявила, що поставили завдання перед керуючими компаніями з утримання житла підвищити якість відповідних послуг.