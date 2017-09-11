Комерційний облік тепла та води: в Кабміні розвіяли головний міф про нові правила

Закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, який набрав в Україні чинності з 2 серпня, передбачає використання показань квартирних лічильників при розрахунках за комунальні послуги, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

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«Один з головних міфів - нібито закон дозволяє ігнорувати показання індивідуальних (квартирних) лічильників. Насправді, якщо говорити про багатоквартирні будинки, то закон виділяє два види вузлів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води: вузол комерційного обліку (загальдомовий) і вузли розподільного обліку (квартирні)», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вузол комерційного обліку служить для вимірювання об'єму всієї теплової енергії/води, спожитої в будівлі.

«Тобто, саме за показаннями його приладів обліку визначатиметься, скільки всього теплової енергії або води використовували всі споживачі в будинку. Цей обсяг необхідно «розподілити» між споживачами в будинку - тобто, визначити, хто скільки послуг отримав і скільки має за них заплатити. Саме для цього і використовуватимуться квартирні лічильники», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що закон передбачає такий базовий принцип розподілу: обсяг, визначений за допомогою загальнобудинкового вузла, розподілятися між споживачами пропорційно показанням квартирних лічильників.

«Завдяки такому підходу знімається проблема «різниці в показаннях» (різниця між сумою показань квартирних лічильників і показаннями загальнобудинкового в результаті різного класу точності), а також проблема втрат внаслідок витоку води з внутрішньобудинкових мереж через їх незадовільний технічний стан», - наголошується в повідомленні .

«Отже, закон й надалі передбачає використання показань квартирних лічильників при розрахунках за комунальні послуги», - підкреслили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Верховна Рада України прийняла закон про комерційний облік комунальних послуг, яким передбачається обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 роки) будівлях.

Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та холодної води за допомогою лічильників, що унеможливить перекладання на населення наднормативних втрат монополістів.