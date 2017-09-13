"Нафтогаз" спише теплокомуненерго сотні мільйонів боргів, ще частину реструктуризує

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» ухвалив рішення списати 385 млн грн і реструктуризувати ще 680 млн грн боргів для регіональних теплопостачальних компаній, виконуючи норму закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії». Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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«На сьогодні компанія розглянула звернення 65 теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств і ухвалила рішення: списати заборгованість у сумі понад 385 млн грн; реструктуризувати заборгованість у сумі близько 680 млн грн; списати заборгованість за умови повного виконання договору реструктуризації в сумі близько 325 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії відзначили, що відповідно до вимог закону, необхідною умовою укладення договору про реструктуризацію заборгованості підприємств теплокомуненерго є наявність гарантії його виконання, яку має видати орган місцевого самоврядування.

«З огляду на необхідність отримання гарантій, «Нафтогаз» надіслав листи 38 теплопостачальним підприємствам», - додали в компанії, закликавши теплокомуненерго й органи місцевого самоврядування прискорити оформлення гарантій для підписання договорів про реструктуризацію заборгованості.

«Відсутність оформленої гарантії від місцевої влади фактично унеможливлює застосування передбачених законом механізмів реструктуризації й позбавляє «Нафтогаз» можливості виділяти номінації таким боржникам. Ненадання гарантій, виданих з дотриманням бюджетного законодавства з боку місцевої влади, загрожує своєчасному початку і сталому проходженню опалювального сезону в окремих регіонах України», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня 2017 року «Нафтогаз» почав укладати договори з теплокомуненерго на поставку газу в опалювальному сезоні 2017-2018 років. Ці договори укладалися за ціною на газ, яка діяла станом на 1 квітня 2017 року, оскільки Міненерговугілля не опублікувало розрахункову вартість газу для нового опалювального сезону. Міністерство повинно було це зробити до 1 липня 2017 року.

За даними «Нафтогазу», станом на 6 вересня, сумарна заборгованість за газ у виробників теплової енергії (теплокомуненерго і ТЕЦ) становила 22,7 млрд грн, з яких 6,3 млрд грн - за 2017 рік.

Закон «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних і теплогенеруючих організацій і підприємств водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії» було ухвалено в листопаді 2016 року. Він регламентує процес списання або реструктуризації боргів теплокоммнуенерго за газ.