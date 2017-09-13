Суд заарештував офіс медіахолдингу "1+1", завод "Біола" і літак Boeing 767 у справі "ПриватБанку"

Печерський районний суд м. Києва заарештував центральний офіс медіахолдингу «1 + 1», приміщення одного з найбільших заводів із виробництва напоїв «Біола», літак Boeing 767 та інше майно у справі «ПриватБанку».

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Про це йдеться в ухвалі суду від 12 вересня 2017 року, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Накласти арешт на таке майно... нежитлові приміщення..., які розташовані за адресою: м Київ, вул. Кирилівська (колишня назва - вул. Фрунзе - УНІАН), д. 23... об'єкти і споруди нерухомого майна заводу з виробництва напоїв і соків за адресою: м.Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Берегова, 135», - йдеться в тексті документа.

Крім цього, арешту підлягає ще великий перелік майна, включаючи літак Boeing 767, який зареєстрований на Державну авіаційну службу України. Також, відповідно до ухвали суду, арешту підлягає ряд земельних ділянок в Одеській області.

Рішення накласти арешт суд ухвалив на підставі клопотання прокуратури, яка заявила, що менеджмент «ПриватБанку» «шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2014 року заволодів чужим майном, а саме - державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування «ПриватБанку».

При цьому суд констатував, що клопотання прокуратури розглядалося за відсутності власників заарештованого майна, тому вони мають право подати своє клопотання про скасування арешту.

«Підозрюваний, його захисник, інший власник або власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

13 вересня 2017 року повідомлялося, що Нацбанк не звертався ані до телерадіокомпанії «Студія 1 + 1» як орендаря, ані до компанії «Подол Нерухомість» як орендодавця з вимогою звільнити приміщення по вул. Кирилівська, 23.