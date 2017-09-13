У "Київенерго" Ахметова підрахували борги киян за тепло

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед енергогенеруючою компанією "Київенерго" на 1 вересня становить 2,6 мільярда гривень.

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Як повідомляють у відділі зв'язків з громадськістю і ЗМІ "Київенерго", найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду мають населення та ЖЕО столиці – 1,35 мільярда гривень і 690 мільйонів гривень, відповідно.

"Суттєву заборгованість за опалення і гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 вересня 2017 року заборгованість організацій, що фінансуються з держбюджету, становить 43,6 мільйона гривень, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій – 304,2 мільйона гривень (з урахуванням протоколів за серпень 2017 року)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, критична ситуація з розрахунками за тепло зберігається в Святошинському (178,6 мільйона гривень) та Деснянському (179,4 мільйона гривень) районах.

"Сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед "Київенерго" на 1 вересня 2017 року становить 1,35 мільярда гривень. Заборгованість мешканців столиці за опалення становить 810,4 мільйона гривень, борг за гарячу воду – 539,5 мільйона гривень", - уточнили в "Київенерго".

Як повідомляють комунальники, в перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією мають жителі Печерського району - 2,8 тисячі гривень.

"Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги компанії накопичили споживачі Подільського району – 5,6 мільйона гривень (вул. Вишгородська, 45), Печерського – 2,6 мільйона гривень (вул. Євгена Коновальця, 44а) та Солом'янського - 1,8 мільйона гривень (вул. Михайла Донця, 2а)", - йдеться в повідомленні.