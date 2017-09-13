Компенсація за зекономлені субсидії: термін подачі заяв продовжили до 1 листопада

Кабінет міністрів України продовжив до 1 листопада термін подачі населенням заяв на виплату компенсації зекономленої частини субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Представляючи проект постанови, міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що в чинному положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій передбачено, що зекономлена частина субсидій виплачується людям відповідно до поданих заяв до 1 вересня поточного року.

«Але нам надходять заяви громадян, що з об'єктивних причин не всі змогли подати заяви до 1 вересня, тому пропонується продовжити терміни подачі таких заяв до 1 листопада поточного року», - сказав міністр.

Він також зазначив, що, згідно з чинною постановою, субсидії не перепризначалися на наступний термін, якщо є прострочена заборгованість більш як 2 місяці на суму понад 340 грн.

"У нас є звернення багатьох людей, в яких йдеться про те, що вони не визнають заборгованість і ведуть спори з житлово-комунальним підприємством. Змінами передбачається, що якщо людина подала до суду на заборгованість, до вирішення питання судом ми цю заборгованість не беремо до уваги і перепризначаємо субсидію на другий термін", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня парламент прийняв зміни до держбюджету України на 2017 рік. Так, видатки на субсидії було збільшено на 30%, або на 14,1 млрд грн, - до 61,174 млрд грн.