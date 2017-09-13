У Кабміні назвали терміни призначення субсидій на опалення

Субсидії на індивідуальне опалення будуть призначатися з 15 жовтня по 15 квітня, а для централізованого – термін буде визначатися мером міста, повідомляється на урядовому порталі.

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"Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня по 30 квітня і обов'язково перераховувалася у відповідності з рішенням органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку і закінчення опалювального сезону, то в 2017-2018 роках для користувачів централізованого опалення залишається прив'язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія буде нараховуватися з 15 жовтня по 15 квітня", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, таке рішення уряду є соціально та економічно обґрунтованим: розумне споживання енергоресурсів, особливо, коли погода цьому сприяє, наближає країну до її стратегічної мети - до 2020 року стати енергонезалежною.

Це питання не було врегульовано на місцевому рівні, що рік за роком призводило до збільшення сум невикористаних субсидій. Саме тому уряд у травні цього року врегулювала питання на користь субсидиантов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України жителям України в січні-липні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 3 мільярди гривень, що на 18,9% перевищує аналогічний показник 2016 року.