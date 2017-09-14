Експерт спрогнозував ціни на житло в Києві наступного року

Ціна на нові квартири в Києві може зрости на 2-4% в 2018 році, повідомив заступник керівника департаменту консалтингу UTG Костянтин Олійник на прес-конференції.

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"На столичному вторинному ринку ціна буде скорочуватися, і він продовжить падіння як в гривні, так і в доларі. Первинний ринок в доларовому еквіваленті буде іти рівно з незначними коливаннями на сезонність. У 2018 році буде швидше зниження ціни на 2-4% в доларах, а в гривнях, якщо курс залишиться таким же, ціна може зрости на 2-4%",- сказав Олійник.

Також, експерт спрогнозував, що наступного року буде введено до експлуатації приблизно 1,4 мільйона квадратних метрів житла.

"Ми бачимо, що на 2018 рік у Києві видано будівельних дозволів на 2,7 мільйона квадратних метрів. Зазвичай цей обсяг розподіляється протягом двох років, тому наступного року буде введено до експлуатації приблизно 1,4 мільйона квадратних метрів житла", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилася на 0,3% – до 23,195 тисячі гривень/квадратний метр, в порівнянні з серпнем 2016 року ціна знизилася на 1,1%.