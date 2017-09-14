В Україні тарифи на водопостачання формуватимуть по-новому

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила порядок і процедуру формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для компаній-ліцензіатів у сфері водопостачання.

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Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

«Для нас дуже важливо затвердити сьогодні ці документи... Звертаємо увагу, що перехід до стимулюючого тарифоутворення неминучий, оскільки він дозволить залучати інвестиції, а значить, буде зменшено навантаження на споживача, він дозволить нарешті оцінити кожного з вас (компаній, що надають комунальні послуги - УНІАН), тому що, якщо ви будете економити кошти від запланованого рівня - це буде додатковим прибутком ваших компаній», - прокоментував рішення голова НКРЕКП Дмитро Вовк, додавши, що впровадження стимулюючого тарифоутворення спонукатиме до підвищення якості послуг, що надаються.

Згідно з документами, регуляторна норма доходу для суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення, визначена на рівні 12,5% (після оподаткування) на перший регуляторний період.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року НКРЕКП схвалила проекти рішень про порядки та процедури формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для теплопостачальних компаній.

Довідка УНІАН. Україна планує відмовитися від застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій і перейти до європейського стимулюючого регулювання. Новий підхід враховуватиме обсяг вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення та витрати на виробництво послуг, що окупаються.

Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Цей метод спрямовано на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій (електроенергія, теплова енергія тощо), й стимулювання ефективності витрат розподільних (постачальних) компаній. Цим механізмом передбачається встановлення величини необхідного доходу (ставки прибутковості), а також мотивація компаній до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах. Згідно з новою методикою, тариф на електроенергію, яку відпускає компанія-ліцензіат, складатиметься з операційних витрат компанії, амортизації та ставки прибутковості на старі або нові активи.