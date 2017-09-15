Євросоюз запропонував п'ятирічну програму підтримки Фонду енергоефективності

Європейський Союз запропонував п'ятирічну програму підтримки Фонду енергоефективності, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко за підсумками зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем.

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«Ця допомога буде постійно доповнюватись. Тобто йдеться не про разову допомогу, а про тривалу підтримку, як технічну, так і фінансову, з боку Європейського Союзу», - наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін очікує отримання перших 50 млн євро фінансової допомоги Євросоюзу на створення Фонду енергоефективності в першій половині 2018 року.

Верховна Рада 8 червня ухвалила закон про створення Фонду енергоефективності, який передбачає створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію й енергетичну модернізацію житлового фонду.