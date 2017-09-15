Гройсман очікує 120 мільйонів євро від ЄС на створення Фонду енергоефективності

Європейська комісія і уряд Німеччини підтвердили готовність виділити Україні на створення Фонду енергоефективності 120 млн євро.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу за підсумками зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

«Європейський Союз, як і передбачалося, виділяє до 100 млн євро для функціонування цього якісного механізму... Крім грошей ЄС, є ще внесок Німеччини - це 20 млн євро», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, цей фонд стане єдиним майданчиком, який залучатиме фінансування для цілей енергомодернізації економіки України.

«На сьогодні створено платформу, яка залучатиме гроші з різних фундацій для створення якісного інструменту для швидкої енергомодернізації. Це дуже системне рішення, оскільки раніше в Україні не було такої платформи, а були лише окремі програми», - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року ухвалила закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, який передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію й енергетичну модернізацію житлового фонду.

Раніше також повідомлялося, що Кабмін очікує отримання перших 50 млн євро фінансової допомоги Євросоюзу на створення Фонду енергоефективності в першій половині 2018 року. При цьому Україна готова виділити в наступному році для фонду 800 млн грн.