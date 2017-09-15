Проект держбюджету-2018: на субсидії заклали 55 мільярдів

Кабінет міністрів України в держбюджеті на 2018 рік заклав витрати на субсидії в розмірі 55 млрд грн.

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Про це перед засіданням уряду повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«На субсидії закладається 55 млрд грн», - сказав міністр, додавши що в бюджеті на поточний рік сума, передбачена на цю статтю витрат, становить 61 млрд грн.

«Ми сподіваємося, що сума буде меншою, враховуючи доходи населення. Формула не змінюється, це буде об'єктивний процес», - сказав Рева.

Він зазначив, що станом на 1 січня 2017 року Україні було 6,6 млн домогосподарств - отримувачів субсидій, але їх кількість зменшуватиметься за рахунок зростання рівня доходів.

Також Рева повідомив, що уряд в держбюджеті передбачив зростання мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму.

«Рівень прожиткового мінімуму для непрацюючої людини на кінець року становитиме 1 497 грн, тоді як на поточний момент він становить 1 378 грн», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, в середині липня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету України на 2017 рік. Так, витрати на субсидії було збільшено на 30%, або на 14,1 млрд грн, - до 61,174 млрд грн.