Фінансування програм з енергоефективності в 2018 році становитиме 1,6 мільярди гривень - Гройсман

Загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності в 2018 році становитиме 1,6 млрд грн, повідомив під час представлення проекту державного бюджету на 2018 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми створили цього року системний інструмент - Державний фонд енергоефективності. 100 млн євро - наші міжнародні партнери наступного року починають фінансування на кілька років, але загальна сума становитиме 100 млн євро до Фонду енергоефективності, 20 млн євро - робить свій внесок уряд Німеччини, за що ми їм вдячні. Ми передбачаємо 800 млн грн зі свого бюджету, крім міжнародних донорів, і 400 млн грн на «теплі» кредити. Тобто ми вважаємо, що загальний обсяг інвестицій, для початку, на енергоефективність буде 1,6 млрд грн», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року ухвалила закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, який передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

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Кабмін очікує отримання перших 50 млн євро фінансової допомоги Євросоюзу на створення Фонду енергоефективності в першій половині 2018 року.

На реалізацію програми «теплих» кредитів Кабінет міністрів заклав на 2017 рік 400 млн грн, тоді як у 2016 році на ці цілі було виділено 900 млн грн. У другій половині 2017 року на цю програму було додатково спрямовано ще 400 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більш ніж 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більш ніж 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.