Це вам не мільярди для ДУСі: молодим сім'ям на житло в бюджеті-2018 передбачено всього 47 кредитів

Кабінет міністрів України пропонує в 2018 році за рахунок спеціального фонду держбюджету збільшити статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 10%, або на 30 млн грн, – до 331,355 млн грн. Відповідна пропозиція міститься в проекті держбюджету на наступний рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, зазначені кошти уряд планує спрямувати на надання 47 кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво або придбання житла.

При цьому запропонований Кабміном державний бюджет на 2018 рік передбачає фінансування Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву за рахунок загального фонду держбюджету в розмірі 6,85 млн грн.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2018 рік сума витрат на статтю "Державне управління справами", яка передбачає витрати на утримання Інституту президента і супутні програми, зросла на 1 мільярд гривень порівняно з 2017-м роком, до 2,1 млрд грн.

Безпосередньо на "забезпечення діяльності президента та адміністрації президента" наступного року планується витратити 1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у травні поточного року збільшив статутний капітал Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 28 млн грн - до 301,355 млн грн.

Верховна Рада 18 вересня оприлюднила затверджений Кабінетом міністрів і зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з показником дефіциту в 77,9 млрд грн, доходами у сумі 877 млрд грн і витратами на 948 млрд грн.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трлн грн, гарантованого державою боргу – 747,6 млрд грн, що в сумі за оцінками уряду становить 84,6% ВВП.