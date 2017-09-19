Українцям вже нарахували більше 1 мільярда гривень компенсацій за зекономлені субсидії

У рамках програми виплати компенсацій за зекономлені субсидії на житлово-комунальні послуги нараховано 1,1 млрд грн для 1,7 млн українців, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на слова директора Департаменту державної соціальної допомоги Віталія Музиченка.

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«Станом на 1 вересня 2017 в органи соціального захисту населення звернулися трохи більше 1,7 млн громадян, що становить 85% від усієї кількості людей, які мають право на монетизацію субсидій. Їм нараховано компенсацію на 1,1 млрд грн. Максимальний розмір компенсації за зекономлений газ становить близько 700 гривень, за заощаджене світло - близько 135 гривень. Зараз відбувається процедура бюджетних зобов'язань для 1,7 млн громадян, наступний етап - виплата грошей», - процитувала прес-служба Музиченка.

Згідно з повідомленням, наступного року систему монетизації субсидій буде успішно продовжено, і надалі вона матиме системний характер.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив термін подання заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.