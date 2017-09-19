Держбюджет-2018: на житло для силовиків хочуть виділити 1,5 мільярда

Кабінет міністрів пропонує в 2018 році виділити з державного бюджету Міністерству оборони, Держприкордонслужбі, Національної гвардії України, Службі безпеки україни, Головному управлінню розвідки Міноборони, Управлінню держохорони, Службі зовнішньої розвідки, адміністрації Держслужби спецзв'язку та захисту інформації і Міністерства юстиції в цілому 1,489 мільярда гривень на будівництво, придбання та реконструкцію житла. Відповідна пропозиція міститься в проекті держбюджету на наступний рік, опублікованому на сайті Верховної Ради.

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Зокрема, на видатки Міноборони для забезпечення військовослужбовців житлом передбачено 857,6 мільйона гривень, що на 106,5 мільйона більше, ніж було виділено в 2017 році.

Також документом в 2018 році передбачені видатки на будівництво та придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби – 200 мільйонів гривень, на житло військовослужбовцям Національної гвардії України – 200 мільйонів гривень.

При цьому на житло для рядового і керівного складу органів внутрішніх справ кошти не передбачені.

На забезпечення житлом військовослужбовців СБУ в 2018 році пропонується спрямувати 120,1 мільйона гривень, співробітників Управління держохорони – 40 мільйонів гривень, Служби зовнішньої розвідки – 10 мільйонів гривень, Держспецзв'язку – 1 мільйон гривень.

Також в документі передбачено спрямувати 50,544 мільйона гривень на будівництво і придбання житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони.

Крім того, Мін'юсту на будівництво житла для рядового та керівного складу Державної кримінально-виконавчої служби в 2018 році пропонується виділити 10 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує Верховній Раді затвердити державний бюджет України на 2018 рік з доходами 877 мільярдів гривень, витратами 948 мільярдів гривень.