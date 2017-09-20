На Житомирщині планують створити регіональний геопортал містобудівного кадастру. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, на черговій сесії Житомирської обласної ради 26 жовтня цього року розглядатиметься питання про створення єдиного геопорталу містобудівного кадастру регіонального рівня. Саме тут буде зібрано усі містобудівні дані про міста, райони та об’єднані територіальні громади Житомирщини.

Про це повідомив директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА Роман Щебетов сьогодні, 20 вересня, під час наради з питань забезпечення територій містобудівною документацією.

«У 2016 році з обласного бюджету було вперше виділено кошти для створення містобудівного кадастру регіонального рівня і затверджено Програму розвитку містобудівного кадастру. На сьогодні майже всі архіви містобудівної документації в області відцифровані. Також закуплено відповідну оргтехніку та програмне забезпечення, яке дасть змогу цього року створити геопортал. І вже 26 жовтня на сесію облради виноситиметься питання про виділення фінансового ресурсу на купівлю геопорталу регіонального рівня містобудівного кадастру», – зазначив Роман Щебетов.

За його словами, Житомирська область на 60% забезпечена містобудівною документацією. «Протягом 2015-2017 років розроблено та затверджено генплани таких міст, як Житомир, Бердичів та Коростишів. Завершені роботи генпланів в Олевську та Баранівці. Наразі у розробці - генеральні плани Тетерівки, Ружина, і схема планування Тетерівської об'єднаної територіальної громади»,- сказав Щебетов.

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Він пояснив також, що розробка містобудівної документації спрямована на створення ефективної містобудівної системи при забезпеченні максимальної інвестиційної привабливості кожного населеного пункту. " Крім цього, розроблення планувальної документації є однією із складових перспективного розвитку територіальних громад. Тому містам та об'єднаним територіальним громадам області варто пришвидшити процес розроблення сучасної містобудівної документації",- пояснив директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА.

Участь в нараді взяли голови об’єднаних громад, представники райдержадміністрацій.

Як пояснили УНІАН в облдержадміністрації, електронний геопортал, після наповнення його інформацією, допоможе суттєво спроститти процедуру надання районними архітекторами будівельних паспортів та інших вихідних даних для проектування. Він також дозволить у режимі реального часу вносити та отримувати різноманітні містобудівні дані. "Онлайн - картою зможуть користуватися, проектувальники, інвестори, мешканці нашого регіону та інші зацікавлені особи",- зазначають у відомстві.