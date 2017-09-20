Сума призначених субсидій з початку року зросла на 22% - Держстат

Жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 2,8 мільярда гривень, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 2,3 мільярда гривень, у сільській – 942 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-серпні було призначено 7 мільйонам сімей (99,2% звернулися за субсидією). В міській місцевості субсидії призначені 4,8 мільйона сімей, у сільській – 2,21 мільйони сімей. Порівняно з січнем-серпнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, збільшилася на 68,9%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у серпні 2017 року порівняно з серпнем минулого року збільшився на 8,4% – до 153,9 гривні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України в січні-липні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму більше 3 мільярдів гривень, що на 18,9% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.