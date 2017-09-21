Кабмін не буде скорочувати кількість отримувачів субсидій - Розенко

Уряд не буде вводити ніяких додаткових обмежень або критеріїв для скорочення кількості одержувачів субсидій, заявив в ефірі одного з телеканалів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Читайте такожУкраїнцям вже нарахували більше 1 мільярда гривень компенсацій за зекономлені субсидії

"Жодних штучних обмежень кількості отримувачів субсидій уряд не допустить. Ми не вводимо жодних додаткових обмежень або критеріїв і не хочемо у когось відібрати субсидію або зменшити її розмір", - сказавши він.

За словами Розенка, зменшення кількості субсидіантів може відбутися лише природним шляхом - унаслідок зростання доходів українців.

"Зростання доходів громадян, з одного боку, з іншого - і позиція уряду в цьому питанні чітка та однозначна - підвищення цін на газ в цьому опалювальному сезоні не буде. Тому доходи людей збільшаться, вартість житлово-комунальних послуг залишиться незмінною і за рахунок цього кількість тих, хто отримує субсидії, може дещо зменшитися", - зазначив віце-прем'єр-міністр.

Розенко нагадав, що оформлення субсидії на наступний опалювальний період буде відбуватися автоматично.

"Всім, хто отримував субсидії раніше, на наступний опалювальний вона буде переоформлена автоматично, без додаткового звернення", - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 2,8 мільярда гривень, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.