Гройсман: запуск Фонду енергоефективності – це тільки початок реформи

Запуск роботи Фонду енергоефективності, за рахунок якого будуть фінансуватися проекти по зниженню споживання енергоресурсів в наступному році, – це тільки початок системної реформи, яка націлена на збільшення рівня енергоефективності загалом по Україні. Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Державний Фонд енергоефективності буде працювати з наступного року... Це тільки початок системної платформи для впровадження якісної енергоефективності в нашій країні... Ми будемо нарощувати ресурси для того, щоб Україна стала енергоефективнішою, люди отримували тепло і затишок у своїх домівках і при цьому заплатили за послуги помірну ціну", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року прийняла закон про Фонд енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

У проекті бюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності складе 1,6 мільярда гривень, з яких 400 млн грн будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частина з цих коштів буде надано урядом Німеччини та Єврокомісією.