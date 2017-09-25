Наступного тижня в Україні почнуть розраховувати "зимові" субсидії

Наступного тижня в Україні розпочнеться процес розрахунку розміру зимової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляється на урядовому порталі.

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Згідно з повідомленням, субсидія призначається на рік - з травня до травня наступного року. Її розмір розраховується окремо на літній період, окремо на зимовий - виключно на основі доходів фактично проживають у квартирі осіб.

"Якщо допомога в травні призначена, у жовтні її розмір автоматично розрахують на новий опалювальний сезон. Жодних документів субсидіантам повторно подавати не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 2,8 мільярда гривень, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.