В Україні продовжують зростати обсяги будівництва

Будівельні підприємства України в січні-серпні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,5% – до 53,5 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 21,4% – до 27,8 мільярда гривень, у тому числі по будівництву житлових будинків – на 15,7%, до 13,94 мільярда гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 28,1%, до 13,87 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 30,1% – до 25,64 мільярда гривень.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-серпні становлять 77% від загального обсягу, тоді як роботи з капітального та поточного ремонту – 13% і 10% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 33,7% – до 13,78 мільярда гривень, виконавши 25,8% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.