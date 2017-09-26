Опалювальний сезон в Україні може початися раніше - віце-прем’єр

За метеорологічними прогнозами, 27 вересня в Україні очікується зниження температури, тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося.

Про це віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив в інтерв’ю одному з телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

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Він нагадав, що минулого року опалювальний сезон почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.

Зубко зауважив, що стан технічної готовності країни до опалювального сезону становить 97,6%.

«Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також котелень, які подаватимуть тепло», — сказав він.

Зубко відзначив складність відносин між муніципалітетами, НАК «Нафтогаз України» і компаніями, які виробляють тепло.

«Укладання договорів відбувається недостатньо активно. Із понад 2 тисяч договорів наразі підписано близько 400. Цю роботу необхідно підсилювати. Вже вступив в дію закон про ринок газу, де визначаються взаємовідносини між суб’єктами, які отримують газ, і теплопостачальними компаніями, які виробляють тепло, продають, після чого розраховуються за газ», — зазначив Зубко.

Він наголосив на важливості посилення конкурентності ринку. ««Нафтогаз» наразі має монопольне становище. Від нього залежать всі суб’єкти ринку. Важливо, щоб цей ринок розвивався у бік конкурентності. Для цього потрібно розрахуватися із боргами перед «Нафтогазом» за минулі періоди. Цього року прийнято закон, який зупиняє нарахування штрафів і пені й дозволяє на 5 років реструктуризувати борги. Цей процес також іде повільно, оскільки «Нафтогаз» неохоче відпускає зі своїх рук ці процеси.

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Окрім того, очікуємо прийняття постанови щодо виплати державою підприємствам субсидій живими коштами, що зменшить залежність від «Нафтогазу». Але головне – очікуємо приходу на цей ринок компаній, які конкуруватимуть із «Нафтогазом» не тільки на ринку для населення, а й для бюджетних організацій та комерційних підприємств», — наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, уряд України виділив на підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років 9 млрд грн.

15 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна накопичила достатню кількість енергоресурсів для проходження опалювального періоду 2017-2018 років.