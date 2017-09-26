У Кабміні підрахували, скільки українці зможуть заощадити завдяки прибудинковим лічильникам тепла

Прибудинкові лічильники тепла встановлюватимуть за кошти теплопостачальної компанії. При цьому споживачі, які платитимуть за тепло за лічильниками, зможуть заощаджувати від 150 до 180 грн щомісяця під час опалювального сезону.

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Про це віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко заявив в інтерв’ю одному з телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

За його словами, у подальшому кошти постачальній компанії повернуться впродовж п’яти років через тариф, в який вони будуть закладені. Витрати на кожну квартиру за встановлений лічильник становитимуть до 18 грн на місяць.

«Це важливо як з точки зору зростання економіки, так і суспільного розвитку. Українці починають рахувати, скільки тепла вони витрачають і як його заощадити», — наголосив Зубко.

Він відзначив важливість прийняття закону про ЖКП, який визначає права і відповідальність споживача і компанії, що надає послуги.

«Важливо, аби базові закони працювали в комплексі. Зокрема, це закон про комерційний облік, який визначає порядок встановлення й експлуатації лічильників. Таким чином обслуговування мереж до їх входження у будинок – відповідальність постачальника. Той має довести спроможність модернізувати їх, зменшивши витрати і збільшивши ефективність», — зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Верховна Рада України прийняла закон про комерційний облік комунальних послуг, яким передбачається обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 роки) будівлях.

Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та холодної води за допомогою лічильників, що унеможливить перекладання на населення наднормативних втрат монополістів.