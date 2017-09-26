В Україні вперше продали квартиру за криптовалюту

В Україні вперше офіційно уклали угоду купівлі нерухомості за криптовалюту, повідомляє Ain.ua.

"Як зазначають в Державному агентстві з питань електронного уряду, це перша в світі електронна трансатлантична угода з обміну нерухомості на криптовалюту Etherеum з використанням смарт-контракту блокчейна Etherеum. Сума угоди в еквіваленті - $60 000. Супроводжувала угоду юридична фірма "Юскутум", - йдеться в повідомленні.

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Перед тим, як укласти угоду через блокчейн, сторони уклали смарт-контракт. Адреса смарт-контракту відображається у договорі, який вноситься безпосередньо до реєстру нерухомості та в блокчейн Etherеum.

Продавець та покупець на платформі Propy завізували контрактний намір, на підставі якого криптовалюту перевели на депозит. Після цього юристи підготували необхідні документи по угоді купівлі-продажу, були замовлені акти оцінки нерухомості, виписані довіреності сторонам, також проведена нотаріальна угода. Після внесення до реєстру змін у праві власності з нього отримали виписку. Її, у свою чергу, завантажили до системи, що дало можливість розблокувати смарт-контракт і перевести продавцю необхідну суму.

"У майбутньому кожна особа в будь-якій країні світу зможе купувати нерухомість в будь-якій іншій країні в електронній формі у режимі 24/7, і при цьому всі дані по угоді будуть записані до блокчейну. Покупець отримає електронний сертифікат права власності, який буде надійно захищений технологією блокчейн. Весь процес угоди буде автоматизовано смарт-контрактом", - зазначає видання.

Близько місяця тому в США відбулася угода купівлі будинку за біткойни. Про першу успішну операцію з продажу житлової нерухомості за криптовалюту в Данії в 2016 році оголосив блокчейн-стартап Coinify.