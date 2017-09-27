Кабмін перерахував понад 200 мільйонів на квартири для учасників АТО

Кабінет міністрів у 2017 році перерахував 212 мільйонів гривень субвенції із запланованої на цей рік суми в 327 мільйонів гривень на купівлю 265 квартир для учасників АТО і сімей загиблих. Про це повідомив на засіданні уряду міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Ми вже передали 212 мільйонів гривень і куплено 265 квартир. Зараз залишок у розмірі 116 мільйонів гривень ми направляємо в регіони для придбання 166 квартир учасниками бойових дій або членами сімей загиблих", - сказав Рева.

Він зазначив, що 2016 року за цією програмою було виділено 416 мільйонів гривень, що дало можливість придбати 616 квартир. Цього року передбачено 327 мільйонів гривень.

"Мова йде про забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО, а також членів сімей загиблих. У минулому році було прийнято постанову № 719, яким ми змінили порядок забезпечення житлом. Тепер ми даємо гроші безпосередньо членам загиблих або інвалідам війни, і вони за ці кошти купують житло", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою надав право сім'ям інвалідів війни та загиблих учасників АТО отримувати грошові компенсації замість надання їм житла державою.

Таким чином, сім'ї загиблих учасників АТО та інваліди з числа учасників АТО зможуть самостійно вибирати найбільш прийнятну для них житло і будуть купувати його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої урядом.