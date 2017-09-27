В Україні запустять новий механізм монетизації субсидій

Міністерство фінансів України очікує запуску нового механізму монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг при його схваленні урядом вже з 1 січня 2018 року.

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Як повідомляється на сторінці Мінфіну в соцмережі Facebook, відповідний проект, розроблений міністерством і схвалений урядовим комітетом, оприлюднено для громадського обговорення.

«За результатами громадського обговорення проект постанови буде винесено на розгляд уряду, і в разі схвалення вже з 1 січня 2018 року в Україні буде запущено процес монетизації субсидій на рівні підприємств житлово-комунального господарства», - наголошується в повідомленні.

У рамках проекту Мінфін пропонує скасувати клірингові розрахунки за субсидіями, встановити прямі взаєморозрахунки громадян з постачальниками послуг ЖКГ і перераховувати субвенції безпосередньо під фактично спожиті ресурси, а не за нарахованими субсидіями.

Крім того, Мінфін пропонує використовувати субвенції виключно на розрахунки за поставлені ресурси і сплату податкових зобов'язань до бюджету, запровадити «автоматичне» фінансування субвенції згідно з помісячним розписом і виключити «ручне» втручання в розрахунки з підприємствами.

За оцінками Мінфіну, така модель сприятиме енергоефективності та забезпеченню платіжної дисципліни, а також буде легкою в реалізації й адмініструванні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії, яка, за попередніми розрахунками, стосуватиметься близько 1,5 млн українських сімей.

Максимальна сума коштів, які може отримати субсідіант, - 135 грн за заощаджену електроенергію і близько 700 грн за зекономлений обсяг газу.

За даними Державної служби статистики, жителям України в січні-червні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,74 млрд грн, що на 9,5% перевищує аналогічний показник 2016 року.