Готові лише на 52%: у "Київенерго" розповіли про підготовку столиці до зими

Готовність житлового фонду столиці, який знаходиться в зоні обслуговування енергогенеруючої компанії "Київенерго", до опалювального сезону 2017/2018 років становить 52%, повідомила прес-служба столичної енергокомпанії.

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"У зоні обслуговування "Київенерго" на сьогодні лише 52% житлових будинків готові до опалювального сезону. Це означає, що вони належним чином виконали вимоги по підготовці обладнання теплопунктів та будинкових мереж до подачі теплоносія. Краще динаміка підготовки до зими серед столичних закладів соцсфери: акти готовності отримали 69% лікувальних установ, 76% дитсадків, 73% шкіл", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зі свого боку "Київенерго" на 96% підготувало мережі та обладнання до подачі теплоносія. Тому компанія звернулася до балансоутримувачів житлових будинків з вимогою прискорити підготовку обладнання та теплосистем до зими, тільки після чого «Київенерго» буде мати право видати акт готовності будинку до опалювального сезону.

"Виконання всіх вимог акта готовності будівлі до зими допоможе мінімізувати тепловтрати і недогрів у квартирах киян внаслідок порушень роботи будинкових систем теплопостачання. Це - зона відповідальності ЖЕО, балансоутримувачів будинків. Зі свого боку "Київенерго" на 96% підготувало мережі та обладнання до подачі теплоносія, щоб як можна з більш низьким рівнем аварійності провести опалювальний сезон у Києві", - зазначив директор відокремленого Структурного підрозділу "Київські теплові мережі" компанії "Київенерго" Сергій Шовгеля.

Зазначається, що найчастіше перешкодою до отримання акта готовності до опалювального сезону є: невиконані заходи з енергозбереження; відсутність відповідального, компетентного в питаннях теплопостачання фахівця з боку житлово-експлуатаційної організації (ЖЕО); не укомплектовані зовсім або частково контрольно-вимірювальні прилади; не отримано акти готовності приладів обліку; не проведена ревізія дросельних і лімітних пристроїв; сторонні предмети в теплових пунктах і антисанітарія; самовільна реконструкція внутрішньобудинкової системи опалення.

У прес-службі нагадали, що "Київенерго" виробляє теплову енергію, транспортує її по тепломережам і займається станом теплового господарства столиці. У зону відповідальності компанії входить облік теплової енергії, яка заходить в будинок, технічна справність лічильника тепла (якщо він на балансі компанії), зняття його показань і формування рахунків.

"За якість роботи домовик тепломережі та обладнання відповідає балансоутримувач будинку", - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, уряд України виділив на підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років 9 мільярдів гривень. За даними Кабміну, за станом на початок вересня готовність житлово-комунального господарства України до опалювального сезону 2017/2018 років становила 95,6%.