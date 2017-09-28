Кабмін вводить новий порядок розрахунку субсидій на комуналку

Кабінет міністрів України з 1 жовтня вводить новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, згідно з яким при призначенні субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I та II квартали цього року, повідомляється на сторінці Урядового порталу в Facebook.

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"На новий опалювальний сезон 2017-2018 років - з 1 жовтня 2017 року - при розрахунку розміру субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період - з 1 травня 2018 року - за III і IV квартал 2017 року", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що соціально несправедливо брати до уваги минулорічні доходи громадянина, оскільки той міг весь минулий рік працювати і отримувати високу заробітну плату, а в цьому році звільнився і потребує допомоги на оплату комунальних послуг.

Крім того, уряд врахував, що в травні-червні цього року виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній період, тому що Фіскальна служба не змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за I квартал поточного року. Особливо помітно це було у великих містах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.

Жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 2,8 мільярда гривень, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.