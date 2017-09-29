Новий опалювальний сезон: субсидії автоматично переоформлять для 7,5 мільйона сімей
Розенко зазначив, що громадянам, які вже отримували субсидію, не потрібно подавати жодних звернень чи документів.
Субсидії на новий опалювальний сезон буде автоматично змінено для 7,5 млн сімей, які отримували субсидії в минулому сезоні, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.
Читайте такожОпалювальний сезон в Україні може початися раніше - віце-прем’єр
«Жодних революційних змін у системі нарахування і призначення субсидій не буде. Відбудуться зміни, які тільки поліпшують систему субсидій і роблять її ще простішою для людей. Найголовніше, що тим людям, які вже є в системі субсидій, а це 7,5 мільйона сімей, перепризначення субсидій відбудеться автоматично», - сказав він.
Чиновник зазначив, що громадянам, які вже отримували субсидію, не потрібно подавати ніяких нових звернень чи документів, управління соцзахисту все здійснить самостійно в автоматичному режимі.
«І будь-які зміни у фінансовому стані сім'ї також відслідковуються в автоматичному режимі. Вже налагоджено нормальний обмін інформацією з ДФС і Пенсійним фондом, і цей обмін також відбувається автоматично», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 жовтня вводить новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, згідно з яким при призначенні субсидії враховуватимуться доходи громадян за I і II квартали цього року.
Кабмін також продовжив термін подання заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.
Жителям України в січні-серпні 2017 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму понад 2,8 млрд грн, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.