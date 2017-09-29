Новий опалювальний сезон: субсидії автоматично переоформлять для 7,5 мільйона сімей

Субсидії на новий опалювальний сезон буде автоматично змінено для 7,5 млн сімей, які отримували субсидії в минулому сезоні, повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.

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«Жодних революційних змін у системі нарахування і призначення субсидій не буде. Відбудуться зміни, які тільки поліпшують систему субсидій і роблять її ще простішою для людей. Найголовніше, що тим людям, які вже є в системі субсидій, а це 7,5 мільйона сімей, перепризначення субсидій відбудеться автоматично», - сказав він.

Чиновник зазначив, що громадянам, які вже отримували субсидію, не потрібно подавати ніяких нових звернень чи документів, управління соцзахисту все здійснить самостійно в автоматичному режимі.

«І будь-які зміни у фінансовому стані сім'ї також відслідковуються в автоматичному режимі. Вже налагоджено нормальний обмін інформацією з ДФС і Пенсійним фондом, і цей обмін також відбувається автоматично», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 жовтня вводить новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, згідно з яким при призначенні субсидії враховуватимуться доходи громадян за I і II квартали цього року.

Кабмін також продовжив термін подання заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.

Жителям України в січні-серпні 2017 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму понад 2,8 млрд грн, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.