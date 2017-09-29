У Бердичівському районі продовжуються роботи з відновлення дахів будинків, пошкоджених градом

У Бердичівському районі активно йдуть роботи з відновлення дахів будинків, які постраждали від аномального граду в ніч на 22 вересня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, за дорученням голови ОДА Ігоря Гундича, ремонтні бригади, які міняють покрівлі одиноким літнім людям, продовжать роботи і на вихідних.

За словами директора департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації Юрія Прокопця, станом на сьогодні, 29 вересня, у Бердичівському районі вже працює 8 бригад на відновлення дахів житлових будинків одиноких літніх людей.

«Дахи будинків, ремонт яких розпочали вчора, вже перекриті шифером. Ми максимально долучили соціальний захист – працюють бригади з інтернатних установ області», - каже Прокопець.

Зокрема, у селі Скраглівка працює 3 ремонтні бригади, по 2 – у місті Бердичеві та селі Гришківці, а ще одна бригада працює у селі Швайківка.

«Надсилають допомогу Бердичівщині й інші райони – так, Ємільчинський та Черняхівський райони привезли по 150 листів шиферу, 100 листів надав Баранівський район. Підвіз шиферу від районів триває», - зазначають в облдержадміністрації.

Нагадаємо, на Житомирщині з обласного резервного фонду виділено 4 млн грн для закупівлі шиферу на ліквідацію наслідків аномального граду.