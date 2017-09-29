Українці продовжують скорочувати борги за комуналку

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в серпні 2017 року знизилася на 7,4% порівняно з показником на кінець липня становила 7,4 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період не змінилася та становила 3,1 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів також не змінилася – 400 мільйонів гривень.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення залишилася на тому ж рівні і становила 2,1 мільярда гривень.

За даними Держстату, в серпні українці сплатили за електроенергію 2,4 мільярда гривень (87,2% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець серпня становила 3,5 мільярда гривень. Заборгованість за газопостачання знизилася на 1,8% і становила 10,7 мільярда гривень.

Всього в серпні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,8 мільярда гривень, що становить 124,1% нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати спостерігався у Волинській, Харківській і Херсонській областях (192,4%, 158,6% і 157,9% відповідно), а найнижчий – у Івано-Франківській, Тернопільській і Кіровоградській областях (91,6%, 95,6% та 95,6% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-серпень 2017 року з населенням було укладено 52,5 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 241,9 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в липні 2017 року знизилася на 7,5% в порівнянні з показником на кінець червня і становила 8 мільярдів гривень.