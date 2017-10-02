В Україні із жовтня змінюється порядок нарахування субсидій на комуналку

Кабінет міністрів України з 1 жовтня ввів новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги. Так, при призначенні субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I та II квартали цього року.

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На новий опалювальний сезон 2017-2018 років - з 1 жовтня 2017 року - при розрахунку розміру субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I і II квартал 2017 року, а на неопалювальний період - з 1 травня 2018 року - за III і IV квартал 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України продовжив термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.