У Кабміні відзвітували: готові до опалювального сезону майже на 100%

Житловий сектор України та інші соціальні об'єкти країни готові до проходження опалювального сезону 2017-2018 років майже на 100%.

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Про це під час чергової селекторної наради з питань підготовки до опалювального сезону повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"На сьогодні, за тією інформацією, яка на 50% перевірена нами, стан підготовки соціальної сфери становить 99,9% - це дитячі садки, школи, лікарні. Житловий сектор готовий на 99,4%, майже 100%, те, що стосується котелень, подачі тепла, - також на рівні 99%", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна гідно розпочне і пройде опалювальний період 2017-2018 років, оскільки наша країна накопичила достатні запаси природного газу і забезпечить споживачів тепловою та електричною енергією.

Раніше профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити на середину жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.