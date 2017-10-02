У Мінекономрозвитку прогнозують зростання комунальних тарифів наступного року на 20%

В основі консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, оприлюдненого на сайті відомства, закладено сценарій, який передбачає зростання у 2018 році тарифів на газ на 19%, на опалення, гарячу воду і електроенергію - на 20%.

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При цьому у 2019 році можливий ріст тарифів на природний газ становитиме 12,5%, на гарячу воду, опалення та електроенергію - на 17,5%. У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може становити 10%, на гарячу воду і опалення - 19%.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді неодноразово заявляли, що підвищення тарифів на газ в опалювальному сезоні 2017/2018 не буде.

Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за 1 тисячу кубометрів. Саме за такою ціною облгази продавали газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року. Після цього Кабмін продовжив дію спецзобов’язань для «Нафтогазу» з продажу газу через облгаз-збуту і на період до 1 жовтня 2017 року встановив ціну на газ для населення на рівні 6079 грн за 1 тис. куб. м (без урахування плати за доставку палива).

Водночас, за заявою НКРЕКП, тарифи на електричну енергію в Україні є найнижчими в Європі.